"Una partita persa per gli episodi". E ora ci sono match con due big

"Purtroppo ci sono mancate la giusta cattiveria e il giusto atteggiamento in uno scontro diretto così importante. E’ una partita che abbiamo perso per gli episodi, dove i nostri avversari sono stati più bravi di noi a fare la differenza". Mastica amaro Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo il 2-0 incassato al Lungobisenzio contro il San Marino. Un successo che rischia di vanificare anche la vittoria ottenuta sette giorni fa con lo United Riccione e che costringe i bluamaranto a trovare qualche risultato a sorpresa contro le big del girone D. "Nel primo tempo, fino al gol del San Marino, abbiamo anche fatto una buona partita. Poi nella ripresa abbiamo incassato subito il secondo gol che ci ha tagliato le gambe – insiste Settesoldi -. Potevamo giocare per 180’ e non avremmo mai segnato. Abbiamo avuto anche delle occasioni importanti per riaprire la partita, ma purtroppo le abbiamo sprecate tutte. Lo avevo detto in settimana ai ragazzi di stare attenti a questa partita e di non adagiarsi sul successo precedente. Adesso dovremo nuovamente rimboccarci le maniche. Peccato". Nelle prossime due partite la Zenith Prato andrà in trasferta prima a Forlì e poi sul campo del Tau Calcio, prima e terza forza del girone D di serie D. "Abbiamo due partite molto difficili. Lo sapevamo. A maggior ragione sarebbe stato importante far punti oggi – conclude Settesoldi -. Ora siamo consapevoli che dovremo andare a cercare questi punti in qualche altra gara e non sarà semplice, visto il valore dei prossimi avversari. La stagione comunque è ancora lunga e non c’è da fare drammi".