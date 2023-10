Una panchina per gli affidi

Una panchina per sensibilizzare sul tema dell’affido familiare. Ottobre è il mese dedicato all’affido nella provincia di Prato e il Centro affidi fa capo al Centro per le famiglie "Ohana" che, da tempo, si occupa di servizi di ascolto, counseling familiare, rapporti genitori–figli, affidi, adozioni. Il Comune di Poggio a Caiano ha deciso di promuove un’iniziativa per sottolineare l’importanza dell’affido nella società e oggi in piazza Taranto, alle 11, ci sarà l’inaugurazione di una panchina tinteggiata di arancione, il colore della fiducia, e verde, il colore della speranza. "Non

si tratta di un gesto simbolico – spiega l’assessore Patrizia Cataldi – ma è molto

di più. A breve organizzeremo un incontro per parlare

di affido".