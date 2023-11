Una notte d’arte e musica al Pecci

Continua la programmazione della rassegna del Centro Pecci Books. Oggi alle 18.30, nella Sala Cinema del Centro Pecci, ci sarà Jacopo Veneziani (foto) per presentare "La grande Parigi 1900-1920. Il periodo d’oro dell’arte moderna" (Feltrinelli ottobre 2023) in dialogo con Stefano Collicelli Cagol, direttore del Centro per l’arte contemporanea Pecci. Domani dalle 19 alle 24 il Centro Pecci presenta un nuovo appuntamento di "E se ci entrassi dentro?", una serata di apertura straordinaria in cui saranno visitabili tutte le mostre in corso, arricchita da un programma di incontri, performance, film e musica sperimentale, realizzato in collaborazione con Kinkaleri, NUB Project Space e OOH-sounds. La serata si apre alle 19 con "Dentro l’opera", un momento di approfondimento di fronte a opere iconiche delle collezioni e delle mostre temporanee. Il programma di live ha inizio alle 21 con la performance di July Weber, accompagnato dal musicista Emilio Cordero Checa, presentata all’interno del progetto "Body To Be" a cura di Kinkaleri. Seguono le performance musicali di Luciano Maggiore che presenta in anteprima "N units out of 120", e del trio VA AA LR.