Una mazzata da 150mila euro per Bobo Vieri

Una mazzata da 150.000 euro in tasse per la società "Forestale I Bifolchi" gestita da Christian Vieri insieme alla mamma Christiane Rivaux. E’ quanto ha riportato ieri il sito "Open", poi rilanciato da "Dagospia" sui guai con il fisco della società di famiglia che fa capo Bobo Vieri. Secondo quanto riferito dal sito on line, la multa è frutto di una conciliazione giudiziale arrivata dopo un lungo braccio di ferro fra Vieri e il fisco. La società che fa capo all’ex calciatore pratese avrebbe chiuso in rosso per circa 300mila euro a causa, secondo quanto riferito, proprio della mazzata arrivata dal fisco. I contenziosi fiscali risalgono agli anni 2015, 2016 e 2017.

I guai finanziari sarebbero cominciati dopo il crac della Banca Popolare di Vicenza, ex CariPrato. L’investimento (usato a garanzia di altri prestiti e mutui accesi) che la società aveva fatto nella Banca popolare di Vicenza, si è rivelato una trappola dopo che l’istituto di credito è entrato in crisi, insieme a Veneto Banca, venendo poi messo in liquidazione coatta amministrativa.

"Gli accertamenti fiscali, tutti oggetto di ricorso e pendenti presso la competente corte di giustizia tributaria – si legge nel bilancio della società – sono stati chiusi a mezzo conciliazione giudiziale, con conseguente cessazione del contenzioso in corso. Tale operazione ha comportato un impatto rilevante sul conto economico, consistente nell’imputazione delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi, per un importo di euro 150.609".