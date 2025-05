Prato trionfa nella Lanieri Cup: terza vittoria consecutiva nel calcio giovanile

Il Prato si conferma campione della Lanieri Cup, la manifestazione di calcio giovanile organizzata allo stadio Lungobisenzio e al Sussidiario. Dopo il successo nelle due precedenti edizioni, i lanieri si impongono anche in occasione di quella andata in archivio sabato, chiudendo in testa il Girone Platino con un bottino di 8 punti, uno in più rispetto a Reggiana e Sassuolo, che completano il podio, e sei in più di Via Nova e Jolo.

Oltre al successo dei biancazzurri, ecco il premio di miglior giocatore della competizione per Samuele Buccheri della Reggiana. Il titolo di capocannoniere del torneo va Yiah Mickeng del Bologna, mentre come miglior portiere viene eletto Giuseppe Frondella del Sassuolo.

Per gli altri raggruppamenti, il Bologna termina al primo posto il girone Oro, davanti a Fiorentina, Spezia, Empoli e Santa Maria. Nel girone Argento, vetta della classifica per l’Aquila Montevarchi, che precede Scandicci, Sangiovannese, Spal e Vis Pesaro. Infine, è il Pisa a guadagnarsi la prima piazza del girone Bronzo davanti a Sestese, Ternana, Perugia e Carrarese.

"È stato un doppio successo - sottolinea Andrea Maretto, responsabile della scuola calcio del Prato - In primis per la perfetta organizzazione, perché ospitare 44 squadre provenienti da tutta Italia tra cui Fiorentina, Bologna, Empoli, Pisa, Sassuolo, Spezia, Reggiana, Vis Pesaro, Carrarese, Perugia, Ternana, Spal, non è affatto semplice, ma grazie anche al lavoro minuzioso del segretario del settore giovanile Nicoletti e del responsabile dei tornei Tazzioli, tutto questo è stato possibile. Un plauso anche allo staff tecnico, il personale del ristoro e agli addetti al campo che hanno reso impeccabile questa manifestazione. La vittoria poi dei nostri atleti guidati da mister Guarnieri è stata la ciliegina sulla torta che si aggiunge alla nostra bacheca dopo i successi nelle due precedenti edizioni".

Francesco Bocchini