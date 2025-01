Una domenica a teatro o nei musei

Qualche proposta per questa domenica. Al Metastasio c’è l’ultima replica di Antonio e Cleopatra da William Shakespeare: alle 16.30 sul palco Valter Malosti e Anna Della Rosa in uno spettacolo (foto) che, tra il clangore delle armi e gli intrighi della politica, racconta l’esplosione del vitalissimo amore tra i due protagonisti che eccedono ogni misura per affermare la propria libertà.

Per le famiglie da ricordare al Museo del Tessuto Scovando piccoli tesori, consigliato per bambini dai 6 agli 11 anni. Una speciale visita guidata, in due turni alle 16.30 e alle 18,30, per esplorare con tatto, vista e i preziosi tessuti esposti all’interno della nuova mostra Tesori di seta dedicata ai capolavori tessili della donazione Falletti. Dopo la visita, i partecipanti si trasformeranno in abili tessitori e proveranno a creare degli originali campioni di tessuto. È obbligatoria la presenza di un genitore. Costo 5 euro a partecipante (bambino e adulto); prenotazione obbligatoria pagina Fb o sito del Museo.

Al Pecci alle 16 ci sarà invece una visita guidata gratuita alle mostre in corso con un’introduzione alla collezione permanente. Prenotazione sul sito o la pagina Fb del centro. Si paga solo l’ingresso al museo.

Infine, in Lazzerini dalle 10.30 alle 12.30 letture a bassa voce per i bambini fino a tre anni con un nuovo appuntamento delle Domeniche piccine.