Un viaggio lungo un anno nelle scuole

È un viaggio lungo un anno quello di "ConTatto – Festival delle gentilezze" che porta i valori del rispetto e della solidarietà anche sui banchi di elementari e medie attraverso il linguaggio del teatro: un progetto che al momento coinvolge 40 classi e 750 alunni degli istituti comprensivi Gandhi e Lippi. "La gentilezza ma soprattutto le gentilezze, come si declina la denominazione del festival per sottolineare le tante accezioni di questo concetto – sottolinea il regista Francesco Gandi, anima della compagnia Tpo insieme a Davide Venturini –. Gentilezza si declina in solidarietà, cura ed empatia nella relazione e nella condivisione fin da bambini". Un lavoro che si arricchisce giorno dopo giorno, pezzo dopo pezzo, come i pezzettini del puzzle di "ConTatto" che compongono i gadget del festival. Questa è la prima edizione ma altre ne seguiranno. "Credo fermamente nel potere della gentilezza – ha detto la sindaca Ilaria Bugetti –, del dialogo e del confronto. Costruire una comunità basata su questi valori è nostro dovere sia come istituzione che come scuola. Bisogna proseguire con questo modello di lavoro che mette in rete più realtà culturali anche per l’anno prossimo, magari coinvolgendo altre sedi per il festival". Intanto si conferma il teatro Magnolfi come nuova casa per la compagnia Tpo, orfana della sede al Fabbrichino a causa dei lavori di ristrutturazione nell’area del Fabbricone. "In questo momento abbiamo un cantiere a Officina Giovani e un altro partirà a Fabbricone – ha aggiunto –: siamo impegnati a trovare una casa anche ad altre realtà culturali. Nel caso del Tpo, abbiamo trovato una sede compatibile con le attività della compagnia nel Magnolfi che è, ricordo, uno spazio comunale". M.L.