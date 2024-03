Un turno sblocca punti. Verifica per le leader

Un turno che potrebbe già essere decisivo, rilanciando o rivedendo al ribasso le ambizioni delle protagoniste in corsa per i vari obiettivi. E’ la ventiduesima giornata del campionato di Terza Categoria, che prenderà il via domani. Anche se la prima della classe sarà impegnata in uno dei tre posticipi domenicali: la Valbisenzio Academy, prima in classifica con 49 punti (con sei lunghezze di margine su La Briglia Vaiano) e riceverà l’ambizioso Bacchereto, alle 15. Alla stessa ora, sempre di domenica, il San Giusto attuale quarta forza del raggruppamento virtualmente con due gare in meno (che la scorsa settimana ha festeggiato la conquista della Coppa Faggi) se la vedrà fra le mura amiche con Las Vegas, ponendosi l’obiettivo di riavvicinarsi alla vetta.

Aria d’alta quota anche nel terzo posticipo, quello che alle 17 metterà di fronte La Libertà Viaccia e Paperino San Giorgio: i padroni di casa di coach Sensi viaggiano attualmente in quinta posizione e vogliono continuare a sognare. Ma occhio alle gare del sabato, con fischio d’inizio fissato per le 15. C’è soprattutto La Briglia: nonostante i problemi legati all’indisponibilità (ormai dallo scorso novembre, a causa dell’alluvione) del campo sul quale si allenavano e giocavano fino a pochi mesi fa, gli uomini di mister Beccaglia restano secondi in graduatoria a quota 43 e si sono arrampicati sino alla finale di coppa.

Espugnano il terreno di gioco del Colonnata, accorcerebbero momentaneamente le distanze e metterebbero ulteriore pressione ai "cugini" della Valbisenzio. C’è poi la Polisportiva Naldi: i carmignanesi vogliono mantenere la terza piazza e saranno quindi intenzionati a dare 110% davanti al proprio pubblico per battere il BGV Soccer. Il programma prevede poi Carmignano – Montepiano e Grignano – Tobbiana, mentre l’Eureka attende la seconda squadra dell’Eurocalcio nel "solito" match che non assegnerà punti validi ai fini della classifica.

Giovanni Fiorentino