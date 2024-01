Un teatro per Francesco Nuti. Giovedì a Manifatture Digitali la cerimonia di intitolazione

Ora c’è la data: il teatro di Manifatture Digitali Cinema di via Santa Caterina, come annunciato dal sindaco Matteo Biffoni nelle scorse settimane, sarà intitolato a Francesco Nuti giovedì 18 gennaio alle 10.30. Per questo doveroso e sentito omaggio al grande attore, regista, sceneggiatore e cantautore scomparso lo scorso giugno è in programma una cerimonia alla quale, oltre al sindaco Biffoni, parteciperanno fra gli altri l’assessore alla cultura Simone Mangani, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la presidente di Italian Film Commission e direttrice dell’area cinema e mediateca di Fondazione Sistema Toscana Stefania Ippoliti e la famiglia dell’artista. A presentare l’iniziativa e moderare gli interventi sarà il giornalista de La Nazione e critico cinematografico Federico Berti. Durante la cerimonia sarà proiettato un video realizzato dal Comune che ripercorre la lunga carriera cinematografica, musicale e artistica di Cecco da Narnali.

Non solo. In ricordo e in omaggio a Francesco Nuti sono in programma due proiezioni speciali al cinema Eden di via Cairoli: saranno entrambe a ingresso libero senza prenotazione. Si comincia con "Il Signor Quindicipalle" lunedì 15 alle 21, il film in cui Cecco da Narnali riparte dalle storie di donne e biliardo dopo il parziale insuccesso di "Occhiopinocchio". E’ l’ottavo film da regista del cineasta pratese, con Sabrina Ferilli protagonista femminile. Lunedì 22 dicembre sempre alle 21 torna "Stregati", affascinate favola notturna quasi interamente girata a Genova, con una splendida Ornella Muti all’apice del successo. Nuti e Muti di nuovo insieme dopo "Tutta colpa del paradiso". In entrambe le pellicole è presente Novello Novelli.