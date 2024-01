Un nuovo elettrodotto in centro. Già partiti i lavori in via Morecci

Un elettrodotto in centro a Montemurlo. Sono partiti lunedì i lavori di scavo per la realizzazione di un nuovo elettrodotto in cavo sotterraneo in via Morecci all’altezza del civico 32. Nell’ambito dello stesso intervento sarà sistemato anche un armadio stradale per la gestione della linea elettrica.

L’intervento è svolto da una ditta privata per conto della società E-Distribuzione. I lavori dureranno circa tre settimane, fino alle 18 del 6 febbraio. Occhio quindi al traffico, saranno giorni caotici soprattutto vista la vicinanza del cantiere con il polo scolastico: per consentire lo svolgimento dei lavori, nella zona saranno adottate modifiche alla circolazione e limitazioni al traffico. In via Morecci, nel parcheggio davanti scuole, sul lato della cabina Enel, sarà vietato il transito ai pedoni e la sosta dei veicoli. La carreggiatae sarà ridotta e il limite di velocità consentito scenderà a 30 Km orari. Inoltre, fino al 22 gennaio in via Morecci, nel tratto tra via Martiri della Libertà e via Garibaldi, sarà vietato il transito ai veicoli e ai pedoni. Nello stesso periodo (dal 15 al 22 gennaio) in via Morecci, tra via Martiri della Libertà e via Matteotti entrerà in vigore il divieto di sosta negli spazi dei parcheggi sul lato della strada e scatterà il doppio senso di circolazione. I lavori proseguiranno poi su via Morecci verso la via di Fornacelle.

Il percorso alternativo sarà in via Indipendenza. "Si tratta di un importante intervento sulla rete di distribuzione dell’energia elettrica, che servirà il polo scolastico di Morecci, di cui entreranno a far parte anche il nuovo nido e la scuola dell’infanzia finanziata con fondi Pnrr – spiega il sindaco Simone Calamai – Siamo consapevoli che si tratta di una delle zone più frequentate delle nostra città, soprattutto durante gli orari di entrata e di uscita della scuola. Cercheremo di limitare i disagi al traffico e ai residenti della zona".