Un impegno prezioso da oltre vent’anni

Da oltre vent’anni l’Università del tempo libero Eliana Monarca è impegnata in progetti di educazione permanente, nella consapevolezza che in un mondo permeato di incertezze la cultura rappresenta un’ancora di salvezza. L’idea nasce nel 1996 all’interno del coordinamento femminile dello Spi Cgil su idea di Eliana Monarca (foto), per anni appassionata, tenace e competente assessore alla cultura di Prato, una donna che tanto ha fatto per la città e che è sempre doveroso ricordare. Nel ’99 l’Università si costituisce ufficialmente con Monarca presidente. Al suo posto, dopo la sua morte nel 2003, un’altra figura di grande valore: l’ex preside del Dagomari Valeria Tempestini, donna di vasta cultura e brillante intelligenza, scomparsa nel 2019. Dal 2010 il testimone era intanto passato a Piero Taiti, già direttore dell’ospedale di Prato, uomo dai mille interessi culturali e molto stimato in città, scomparso improvvisamente nel 2022. A guidare l’Università oggi è Doriano Cirri, pedagogista e insegnante, ex assessore alla cultura e sindaco di Carmigano, che con entusiasmo e passione porta avanti questo prezioso impegno, in collaborazione con l’associazione Linguaggi guidata da Alessandro Pagliai e tante persone di buona volontà.

C’è tempo fino al termine di febbraio per iscriversi: il costo è 110 euro per le attività ordinarie, ad eccezione delle gite o pranzi che l’Università organizza ogni anno. "Sappiamo che coltivare la cultura è difficile e faticoso – dice Cirri – , richiede impegno e creatività ma non ci arrendiamo, perché questo nostro impegno ci fa sentire ancora utili a migliorare la società".

an. be.