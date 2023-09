Un campo sportivo da un milione. Non solo calcio ma tante attività

Un campo sportivo da un milione di euro. Il Comune di Poggio a Caiano ha candidato al bando "Fondo sport e periferie 2023", promosso dal Dipartimento per lo sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, la ristrutturazione totale del campo di calcio "G. Martini" di via Granaio. Il progetto esecutivo è stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta di Riccardo Palandri e ora si attende l’esito del bando. La gestione dell’impianto, lo ricordiamo, è affidata alla società CSD "Poggio a Caiano 1909" che è la storica scuola calcio della città.

Da alcuni anni era emersa la necessità di una riqualificazione totale della struttura sia per ottenere un risparmio energetico e quindi dei costi sia per un ammodernamento e potenziamento del campo di gioco in modo da renderlo utilizzabile non solo per il calcio. L’importo massimo erogabile dal bando è 700.000 euro e la restante parte economica sarà coperta con risorse che il Comune di Poggio metterà in bilancio.

Il nuovo campo per il calcio a 11 avrà un manto erboso artificiale e sarà circondato da ampi spazi verdi e da un sistema di raccolta delle acque. Gli spazi verdi saranno dotati di una irrigazione automatica con pozzetti. La riqualificazione non è finalizzata solo alla fruizione per il calcio ma anche mirata a sviluppare potenzialità di altre discipline sportive praticabili all’interno del campo e per attività ludico-sociali. Il campo avrà, infatti, la tracciatura per il rubgy e per la pallavolo, il basket, il calcetto e il tennis. Diventerà quindi un campo polivalente.

Lo spogliatoio esistente sarà dotato di impianto fotovoltaico e di impianto per la raccolta delle acque meteoriche. Il progetto prevede ovviamente l’adeguamento impiantistico e l’efficientamento energetico di tutta la struttura. Il campo sportivo continuerà a mantenere i cosiddetti spazi di "supporto" per la società (magazzino, uffici, bagni, lavanderia) e quelli per gli spettatori (cucina e forno, sala ristorante, bar, magazzino, bagni, biglietteria, spogliatoio per i volontari) in quanto è attiva la ristorazione in occasione delle partite. Il progettista dell’intervento è l’architetto Filippo Fanelli di Avellino.

Per il campo sportivo si prospetta quindi una nuova vita anche se tutto rimane legato all’ottenimento dei finanziamenti del bando. E sempre in tema di impianti sportivi e affidamenti c’è stata l’assegnazione degli spazi messi a bando: la gestione della palestra comunale di via Giotto per il periodo 20232024 è stata affidata alla Punto Sport Comuni Medicei mentre quella della palestra della Scuola Secondaria di 1° Grado "F. Mazzei" fino al 31 dicembre 2023 sarà a cura della Asd Medicea Handball.

M. Serena Quercioli