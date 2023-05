Ultimo concerto della Camerata Finzi, Elgar, Delius e Holst Per un progetto discografico

Ulitmo concerto della stagione per la Camerata, giovedì alle 21 al Politeama. Una stagione di grande partecipazione e successo, nell’importante traguardo dei 25 anni di vita della nostra orchestra. Questo appuntamento nasce come progetto discografico della Camerata insieme al virtuoso di clarinetto Nicolai Pfeffer (foto). Il giovane e già affermato interprete sarà protagonista, insieme al direttore musicale Jonathan Webb, di una serata tutta britannica che vede al centro il bel Concerto di Gerald Finzi, composto nel 1948 ma poco conosciuto dal pubblico italiano a dispetto del suo indubbio valore. Con le pagine per orchestra d’archi di Frederick Delius, Edward Elgar e Gustav Holst che lo incorniciano, il Concerto di Finzi condivide una felicità melodica che trae ispirazione anche dal patrimonio popolare di danze e canti della Gran Bretagna. A tal proposito, il maestro Pfeffer afferma che "il Concerto per clarinetto di Finzi è considerato uno dei capolavori del repertorio per clarinetto ed è ampiamente apprezzato per la sua bellezza, espressività e profondità emotiva". Scritto fra il 1948 e il 1949, il concerto riflette lo stile distintivo di Finzi, caratterizzato da lirismo, eleganza e una certa malinconia.

Completano la scaletta della serata Late Swallows di Delius, la Serenata per archi in mi minore opera 20 di Elgar e St. Paul’s Suite opera 29 n. 2 di Holst. Un programma destinato a diventare memoria discografica del venticinquesimo anniversario della Camerata, ulteriore dono musicale per una festa di compleanno speciale.

Infine, c’è da ricordare che alle 20 verrà servita al Ridotto una cena leggera al costo di 22 euro, con obbligo di prenotazione allo 0574 603758 o [email protected] entro le 13 di domani. I biglietti del concerto sono acquistabili come sempre alla biglietteria del Teatro Politeama (aperta dal martedì al sabato dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19) o attraverso il canale Ticketone.it.