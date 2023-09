Ultima settimana per il Castello E grandi titoli al cinema Eden

Ultima settima di programmazione al Castello. Stasera alle 21.30 il nuovo capitolo della saga di "Mission impossibile" con l’inossidabile Tom Cruise. Torna "Barbie", il grande successo dell’estate, il 3 settembre mentre il 4 ecco la pellicola del regista macedone Teona Strugar Mitevska: il suo "L’appuntamento" è un gran bel film. Durante uno speed date in un albergo con poche stelle, un uomo e una donna si incontrano. Con due obiettivi diversi. Lei è alla ricerca di un nuovo amore, lui della bambina a cui sparava addosso 30 anni prima durante il conflitto in Jugoslavia. La verità verrà a galla in modo brutale. Il 5 settembre si replica "L’ultima notte d’Amore" di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino. Il 6 ecco "Margini", film piccolo e povero (nel senso di budget) che è stato una delle sorprese più giovani e fresche dell’anno: periferia di Grosseto, un gruppo punk ha la possibilità di aprire il concerto di una famosa band americana. Si chiude con Indiana Jones e "Il quadrante del destino", il 7 settembre.

Chi invece si appresta a vivere una grande stagione di cinema è l’Eden che punta sui primi grandi titoli attesissimi. Continua la programmazione di "Oppenheimer", un capolavoro (alle 17 e 21, lunedì in lingua originale alle 21). C’è il ritorno di Liliana Cavani a quasi vent’anni dalla sua ultima regia con "L’ordine del tempo" (ore 17 e ore 21). Un gruppo di amici in attesa del passaggio di una asteroide che potrebbe distruggere il pianeta terra: profonde riflessioni, bilanci, rimorsi e rimpianti. Nel cast Alessandro Gassman, Edoardo Leo, Claudia Gerini, Valentina Cervi. L’altra novità è "Jeanne Du Barry – La favorita del re" in cui Johnny Depp interpreta Luigi XV (ore 17 e ore 21).

Federico Berti