Ufficio Inps sotto organico, Forza Italia sollecita il governo

Interrogazione alla Camera della deputata di Forza Italia Chiara Tenerini alla ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, sulla pianta organica della sede Inps di Prato. La parlamentare azzurra sollecita il governo a intervenire, soprattutto, per colmare le indubbie carenze di personale.

Ricordando che la questione è stata già posta con urgenza dalla Regione Toscana, la deputata Tenerini chiede in particolare al ministero quale iniziative intenda assumere affinché alla sede pratese dell'Inps venga assegnata una dotazione di personale in grado di rispondere efficacemente alle reali necessità del territorio, evitando carenze e pericolose situazioni di stallo.