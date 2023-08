Ufficio Immigrazione a Prato: "Va in ferie ma nessuno lo ha comunicato"

Disagi tipici del periodo agostano per quei cittadini che, rimasti ancora in città, debbono andare a bussare alle porte degli uffici pubblici. Un caso è stato segnalato a La Nazione da un lettore che ieri mattina si è recato in questura per una pratica da sbrigare all’ufficio immigrazione per un ospite extracomunitario. L’uomo, pratese, è tornato ieri in questura perché nei giorni scorsi, quando aveva avuto bisogno di ritirare altri documenti, lo stesso ufficio gli aveva risposto che sarebbe stato possibile presentarsi venerdì mattina. Purtroppo il cittadino, una volta arrivato alla porta dell’ufficio immigrazione, ha trovato una spiacevole sorpresa. Un cartello scritto in italiano e in altre lingue informava gli eventuali utenti che l’ufficio rimaneva chiuso dal 7 (quindi già da lunedì scorso) fino al 18 agosto compreso. L’uomo se ne è tornato a casa senza aver avuto né informazioni né documenti per avviare la pratica del permesso di soggiorno. Intanto sul sito web della questura è stata pubblicata la comunicazione della sospensione dell’attività di sportello al pubblico dal 7 agosto al 18 agosto. Una sospensione dettata dalla necessità di garantire il diritto alle ferie del personale di polizia, addetto allo sportello. Le pratiche continuano ad essere gestiti dal personale presente. Come spiega la nota dal 7 al 18 agosto "non sono stati calendarizzati appuntamenti dall’Ufficio" e "ciò significa che in quel periodo l’attività degli sportelli aperti al pubblico è sospesa". E quei cittadini che hanno bisogno di ricevere informazioni sulle pratiche come possono fare? "Per informazioni sulle pratiche è possibile inviare una richiesta al seguente indirizzo pec dell’Ufficio Immigrazione [email protected]". E se si presentassero urgenze? "Per urgenze – conclude la comunicazione – si prega di rivolgersi al corpo di guardia della questura", che si trova in via Migliore di Cino. Il telefono del’ufficio immigrazione, dal sito della polizia di Stato, è 0574555605.