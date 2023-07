Uffici comunali, ecco tutta la guida Anagrafe: ferie ridotte agli sportelli

Con l’arrivo del mese d’agosto subiranno modifiche gli orari dell’ufficio relazioni con il pubblico del Comune e della Provincia di Prato. Lo sportello rimarrà chiuso da lunedì 7 a venerdì 18 agosto. La riapertura al pubblico è prevista per lunedì 21 agosto quando si tornerà alla normalità con l’orario consueto. Quindi gli sportelli saranno accessibili al pubblico il lunedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, il mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13. In questo periodo di chiusura dell’Urp di Comune e Provincia sarà comunque possibile contattare l’ufficio tramite e-mail all’indirizzo [email protected], oppure andando sul sito del Comune nella sezione "Comune ti scrivo" o ancora sulla pagina Facebook "Comune di Prato". Ricordiamo che scatta il periodo di pausa estiva anche per i servizi e gli sportelli tematici di consulenza dell’Urp di piazza del Comune.