Tv per la Misericordia. È il dono di Ramunion

Un televisore in dono alla Misericordia di Seano. L’apparecchio è stato donato dall’associazione generale Ramunion Italia e la consegna è stata effettuata dai volontari del sodalizio sino-italiano direttamente ai volontari della Misericordia nella sede di piazza San Pietro a Seano.

"Siamo felici – ha sottolineato Luca Zhou Long, presidente di Ramunion Italia – di aver potuto offrire il nostro contributo per questo piccolo gesto di solidarietà rivolto ai volontari di una antica e blasonata associazione della quale ci onoriamo di essere amici. Il nostro obiettivo – aggiunge – è quello di manifestare concretamente vicinanza e amicizia verso tutte le principali associazione di volontariato del territorio pratese, con le quali abbiamo un rapporto privilegiato e insieme alle quali da anni abbiamo realizzato molte iniziative in sostegno del territorio, sia prima, sia durante e sia dopo la pandemia".

Infatti, durante l’alluvione del novembre scorso l’associazione di via Pollative si era già distinta per i propri interventi anche a fianco degli stessi volontari della Misericordia, a Prato, a Montemurlo e a Seano. L’associazione generale Ramunion Italia svolge in tutta la Toscana attività sul fronte di protezione civile, volontariato, cultura e sport.

Alla consegna del televisore alla Misericordia di Seano.

ha partecipato anche il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti e per l’associazione Zhou long, Hu Jianbin, Wang Zenglil, Lin Yong, Ye Yanzi, Francesco Rotunno, Yu Xienong, Hu Lizheng, Huang Miaomiao, Tu Xiaofei, Lin Xiaofeng, Zhan Hongda, Hu Liyuan, Xie Ruiying, Huang Xintian, Zhang Yu, Zhang Juming.