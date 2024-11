Tutti (e tanti) i dubbi dei genitori. Medici e psicologi a disposizione

Diventare genitori significa intraprendere un viaggio straordinario che riempie di gioia e allo stesso tempo può spaventare e far sentire inadeguati. Il Comune di Montemurlo, con la collaborazione di Fondazione Ami, Asl e Consorzio Astir, vuole essere concretamente vicino alle coppie in attesa di un figlio e a coloro che stanno affrontando i primi mesi di vita del bambino e propone un ciclo in quattro appuntamenti, rivolti alle famiglie in attesa e a quelle con bambini 0-12 mesi, con la presenza di esperti e laboratori tematici. "Un percorso di accompagnamento alla genitorialità che vede la partecipazione di tante figure professionali che - ed è importante sottolinearlo - si sono messe a disposizione del progetto in modo del tutto gratuito con spirito di servizio nell’interesse della comunità per favorire momenti di crescita e condivisione", sottolinea il sindaco Simone Calamai.

Il primo incontro è alle 9.30 con ’Emozioni in attesa: la magia di nascere’, che vedrà la presenza di un’ostetrica che illustrerà il percorso nascita. Sabato 30 novembre si parlerà di ’Emozioni in natura: l’importanza di stare all’aria aperta’, interverrà un pediatra e a seguire laboratorio creativo con materiali naturali. Sabato 29 marzo ’Emozioni a tavola: vivere serenamente il momento del pasto’, una riflessione sulla modalità con cui si sta a tavola insieme e il cibo come momento educativo e di socializzazione. Interverrà un esperto, a seguire attività di rilassamento. Sabato 17 maggio ’Emozioni in vacanza: quando il viaggio diventa esperienza’ a seguire giochi e attività da fare in viaggio. "Ogni anno cambiano i bisogni e le richieste delle famiglie, proprio come cambia e si evolve la società, ed è quindi importante star loro vicino, ascoltare le loro richieste – dice Michela Bisceglie del Consorzio Astir. "Diventare genitori rappresenta un momento di grande cambiamento, non solo a livello di gestione del quotidiano, ma anche nell’identità - spiega l’assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano – L’obiettivo di questi incontri è anche quello di socializzare insieme ad altre famiglie e creare una rete di condivisione".

Tutti gli incontri si svolgeranno nello spazio ’Il Libro parlante’ della biblioteca in piazza Don Milani, e sono gratuiti su prenotazione chiamando il numero 0574.558573 oppure Fondazione Ami 0574.801312 – [email protected].

Infine, giovedì 14 novembre alle18,30 la Fondazione Ami promuove un aperitivo aperto a tutti al Victory Cafè.