Tutti alle urne: la guida. Europee e comunali seggi aperti da oggi a domani alle 23

Seggi aperti oggi dalle 15 alle 23 e domani dalle 7 alle 23 per le elezioni europee e comunali. A Prato sono oltre 130mila i cittadini che hanno diritto al voto: ecco la guida. E’ necessario presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento valido come carta d’identità, passaporto, porto d’armi o patente, e con la tessera elettorale, verificando di avere spazi disponibili per la timbratura. L’attestato sostitutivo della tessera si può stampare autonomamente al link https://tesseraelettorale.comune.prato.it/ accedendo con Spid o carta d’identità elettronica, il documento sarà valido solo per queste elezioni. C’è anche la possibilità tradizionale di rinnovare la tessera (o la carta d’identità) all’anagrafe di piazza Cardinale Niccolò e ai distretti Nord di via Sette Marzo 1944, Est in viale Alcide De Gasperi e Ovest in via Lorenzo da Prato, che saranno aperti oggi dalle 9 alle 23 e domani dalle 7 alle 23. Per il voto alle europee verrà consegnata una scheda di colore rosso dove si potranno esprimere da una ad un un massimo di tre preferenze, scrivendo il nome e cognome o solo il cognome del candidato nelle righe poste al fianco della lista votata. Nel caso in cui vengano espresse più preferenze, dovranno riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e terza preferenza, perciò si potranno votare o due uomini e una donna o due donne e un uomo, tutti della stessa lista.

Per il voto alle comunali l’elettore ha più possibilità: può tracciare il segno solo sul nome del candidato sindaco, oppure può tracciare un segno solo sulla lista collegata, o ancora sia sul candidato sindaco che su una lista collegata. E’ ammesso anche il voto disgiunto: il cittadino può tracciare un segno sul candidato sindaco e un segno su una lista non collegata. Per il consiglio comunale possono essere espresse una o massimo due preferenze, scrivendo il nome del candidato sulla riga a fianco della lista prescelta e il nome di un altro candidato a consigliere purchè sia di sesso opposto e appartenente alla stessa lista. Qualche aggiornamento sull’indirizzo dei seggi. Le sezioni 54, 56, 58, 63 e 64 da viale Borgovalsugana 63/65 si spostano a viale Borgovalsugana 63 nella sede del liceo Copernico. Al nuovo indirizzo le sezioni 54, 56, 58 e 64 si trovano ai piani superiori che non sono accessibili ai non deambulanti che possono quindi votare nella sezione 63 al piano terra, oppure in qualunque altra sezione del territorio comunale. Cambiando sezione deve essere portato l’attestazione del medico Asl, rilasciato in precedenza per altri scopi o la patente di guida speciale, in quanto deve risultare l’incapacità o la capacità gravemente ridotta alla deambulazione.

Infine, per le elezioni europee lo scrutinio inizierà alle 23 di domani alla chiusura dei seggi, mentre per le comunali si svolgerà a partire dalle 14 di lunedì 10 giugno. I risultati dello spoglio saranno pubblicati in tempo reale sul sito del Comune. L’eventuale ballottaggio sarà domenica 23 e lunedì 24 giugno.