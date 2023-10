Tutti al cinema: "Nata per te" arriva all’Eden

La stagione cinematografica entra nel vivo, nonostante l’aria estiva che non favorisce la frequentazione nelle sale. Il cinema Eden punta su una novità che farà versare qualche lacrima. Ecco "Nata per te" per la regia di Fabio Mollo (ore 17 e 21). Ispirato ad una storia vera che un anno fa fu raccontata d tv e giornali, vissuta in prima persona da Luca Trapanese, oggi assessore al Welfare del comune di Napoli. Una bambina down è stata abbandonata in un ospedale. Tutti rifiutano la sua adozione, tutti tranne Luca single omosessuale. La sua non sarà una battaglia facile; gli inghippi burocratici e le leggi saranno molte da superare, ma alla fine la piccola Alba troverà in Luca il suo salvatore. Nel cast un bel gruppo di attrici: Teresa Saponangelo, Barbora Bobulova, Antonia Truppo, Iaia Forte. Al bravo Pierluigi Gigante, il ruolo più difficile, quello di Luca Trapanese. Sempre all’Eden si prosegue con "Io capitano", capolavoro toccante di Matteo Garrone (ore 17 e 21) che grazie al passaparola tra gli spettatori si sta difendendo benissimo al box office e con "The palace" di Roman Polanski, film che ha diviso pubblico e critica a Venezia 2023. A dire il vero i "difensori" sono stati ben pochi. Quasi tutti si sono scagliati contro l’ultima pellicola del maestro del cinema che in passato ci ha regalato film indimenticabili. Purtroppo non è il caso di "The palace", prodotto e anche interpretato da Luca Barbareschi. Diciamo che il "grottesco", genere difficilissimo, non è nelle corde di Polanski. Fondamentalmente si tratta di un film sbagliato, non riuscito, irrisolto. Una critica al vetriolo sui nostri tempi che alla fine si trasforma in una grande confusione (ore 17 e ore 21). Al cinema Terminale, "L’imprevedibile viaggio di Harold Fry" con il grande Jim Broadbent (ore 171921.15). Continua la programmazione "L’ultima luna di settembre" . Per Tulga il ritorno al villaggio natale tra le bellezze della Mongolia (mar ore 21.15, mer ore 19). Per la rassegna CinefilanteFilm per i piccoli, "Insieme per sempre", domenica 8 ottobre alle 10.30. Infine il Pecci che sospende la programmazione cinematografica per il Centro Pecci Book Festival. Si ricomincia mercoledì 11 con "Vermeer: the greatest exhibition ore 17.10, "Il cielo sopra Berlino" ore 19 e "Sick of myself" ore 21.30.

Federico Berti