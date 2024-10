Tutti al cinema. Fra attese novità e capolavori

Fine settimana ricco di novità e grandi riproposte. Tutta l’attenzione del momento è puntata sul nuovo attesissimo film di Paolo Sorrentino. Dopo un passaggio a Cannes 2024 ecco all’Eden Parthenope. Poche notizie hanno accompagnato l’uscita del decimo film del regista napoletano, che tanta strada ha fatto dalle sue prime esperienze professionali (serie tv "La squadra"). Di sicuro il cast è una garanzia: il premio Oscar Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Isabella Ferrari, Stefania Sandrelli (ore 16/18.30 e 21). Sempre all’Eden continua la programmazione di Vermiglio (ore 18.15/21) e di Iddu – L’ultimo padrino con Toni Servillo e Elio Germano (ore 16/18.30/21). Da non sottovalutare, l’ultima delirante follia del maestro Francis Ford Coppola, Megalopolis (ore 16). Un film divisivo che può anche non piacere. Di sicuro non si può perdere una regia (probabilmente l’ultima) di chi di capolavori ce ne ha regalati almeno tre: La conversazione, Il padrino, Apocalypse now. Brividi horror al Pecci con la riproposta oggi alle 16.30 in versione originale con sottotitoli di un classico diretto da Brian De Palma (altro maestro) nel lontano 1975: Carrie, lo sguardo di Satana, con un cast di giovani sconosciuti all’epoca, Sissy Spacek, Amy Iving, John Travolta prima di scatenarsi ballerino ne La febbre del sabato sera e Grease. Era facile intuire già il talento di De Palma, uno dei pochi registi ad aver letto il libretto d’istruzione delle cineprese. I suoi movimenti di macchina sono entrati nella storia del cinema, come molti dei suoi film che hanno fatto innamorare diverse generazioni di cineasti (Vestito per uccidere, Scarface, Omicidio a luci rosse, Gli intoccabili, Carlito’s way). Domani alle 16.20 in versione originale con sottotitoli Le notti della luna piena, delicato film diretto dal grande Eric Rohmer, Coppa Volpi/Venezia 1984 per la migliore interpretazione femminile a Pascale Ogier che purtroppo sarebbe scomparsa pochi giorni dopo a soli 25 anni. Ancora in programmazione Joker, folie a deux, oggi alle 18.30 e domani alle 21. Infine al Pecci una novità: Saturday night, che ricorda un programma tv che negli Stati Uniti lanciò talenti incredibili, uno per tutti John Belushi. Oggi alle 21.15, domani alle 18.20.

Federico Berti