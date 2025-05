Tornei Opes Toscana . Le sfide delle fasi finali

I campionati di Opes Toscana Calcetto Prato procedono con le fasi finali. Nel big match della fase provinciale, l’Autofficina Salva ha pareggiato con i Diavoli dei Balcani per 3 a 3. L’Autofficina Salva è andata a segno con Marrone (doppietta) e Sorisi. I “Diavoli”, invece, sono andati in gol con Jeshili e Mehdihoxha (doppietta). Il Citti Real Madrink perde pesantemente per 1 a 7 contro la Vecchia Guardia C5. Per il “Real” il gol della bandiera arriva da Lushi, mentre la Vecchia Guardia mette a referto le reti di Compagnini, Gabrielli, Targetti e le doppiette di Fordiani e Kobali. Vittoria di misura della Cdp Bacchereto, che vince per 2 a 0 contro il Real Boys. Reti di Marvataj e Rapezzi. In classifica, appaiate in prima posizione, troviamo Autofficina Salva e Vecchia Guardia C5, con 10 punti. I Real Boys seguono con 9 punti, i Diavoli dei Balcani con 8. Citti Real Madrink e Cdp Bacchereto chiudono la classifica con 3 punti. Nella Opes League Gold, pioggia di gol con due partite che terminano con il medesimo risultato: tra Chessea e Black Devils finisce 7 a 3. Per i vincenti poker di D’Orsi e reti di Filadoro, Mazzanti e Sciullo. Per i Black Devils, gol di Esposito e Melequi (doppietta). Stesso risultato (7 a 3) tra Gallotasaray e Lesagora: in gol Albano e Sanzo (tripletta ciascuna) e gol di Santini. Il Lesagora risponde con Catania, Sale e Valippi. Ancora da giocare la sfida tra Dinosauri e Manchester Figline Galceti.

In classifica, Gallotasaray fa il vuoto con 15 punti (a punteggio pieno), seguito da Lesagora e Dinosauri, rispettivamente a 8 e 5 punti. Il Manchester Figline Galceti segue con 4 punti, a sua volta seguito dal Chessea Football Club e Black Devils a 3 punti.

Nella Opes League Silver, partita scoppiettante con il Lao Pan che si impone sui Masterfurios per 5-3. Il Bulls Calcio a 5 vince 7 a 4 contro l’Union Birrino. Pareggio con tanti gol tra Akatsuki e Vecchie Glorie, finita 4 a 4. Nella Opes League Bronze, infine, match vibrante tra Shakhtar Sacra e Zona Verde, che si dividono la posta in un 3-3 ricco di colpi di scena.