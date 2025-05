Shalke 104, Last Ride e "T.Tavola" primeggiano

Una serata di sport, passione e riconoscimenti ha chiuso ufficialmente la prima parte della stagione del campionato Msp di calcio a 5. Lo Sporting Club Mezzana ha ospitato la festa di fine campionato, riunendo squadre, giocatori e appassionati per celebrare i protagonisti assoluti dei tornei provinciali: Gold, Silver e Bronze. Tre le squadre che hanno scritto i rispettivi nomi negli annali del torneo: lo Shalke 104 nel campionato Gold, il Last Ride nel torneo Silver e il T. Tavola nella categoria Bronze. Oltre ai trofei di squadra, spazio anche ai riconoscimenti per i giocatori. Tra i portieri, il premio per il miglior estremo difensore Gold è andato a Gerardo Ottonello. Flavio Pagliaccia ha conquistato lo stesso riconoscimento nel torneo Silver mentre nel Bronze si è imposto Edoardo Bettazzi. In zona gol, invece, riflettori puntati sui bomber che hanno scalato la classifica dei capocannonieri nei rispettivi campionati: Samuele Meoni ha fatto la differenza nel campionato Gold con 50 reti. Grande prestazione anche per Matteo Calamai che ha segnato, nel corso del torneo Silver, ben 59 gol. Antonio Antonaccio, infine, ha dato spettacolo nel campionato Bronze con 48 marcature personali. Una serata che ha chiuso nel migliore dei modi una stagione lunga e combattuta, premiando non solo chi ha vinto, ma anche chi ha saputo interpretare al meglio lo spirito del futsal targato Msp Prato.