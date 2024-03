Tutti a teatro per ridere con "Ambra e Ombrone"

Una commedia per due serate all’insegna dell’allegria. La compagnia "Ambra e Ombrone" di Poggio a Caiano ha lavorato per mesi all’allestimento di "Matrimonio co i’ morto", tre atti della scrittrice Antonella Zucchini e il debutto è pronto.

Venerdì 12 e sabato 13 aprile (ore 21) saranno in scena al teatro Ambra. "La trama – spiega Roberto Orlandi, detto Venturino, il regista – è quella di un matrimonio d’interesse combinato fra la figlia di una famiglia benestante e il figlio di un altra piena di debiti. La sposina oltretutto è alquanto bruttina e sarebbe destinata a rimanere zitella. Lo sposino squattrinato ha in casa uno zio ricco e taccagno che non vuole tirare il calzino. E allora non rimangono che le nozze per risolvere i problemi, ma sono programmate per venerdì 17 maggio e così... Il resto ve lo racconteremo in scena".

Gli interpreti sono: Marco Bonacchi (Armando Scatizzi il capofamiglia), Anna Bertazzini (Leda, la moglie), Angelica Cordogli (Clelia, la figlia), Fabrizio Ciulli (Pellegrino Carassai, padre di Alfonso), Emanuela Parriniello (Emirene, la moglie), Alessandro Boretti (Alfonso, figlio e futuro sposo), Roberto Orlandi (Ubaldo, lo zio), Nicla Nepi (signora Bombardi la truffatrice), Davide Cantini (Omero, il truffatore), Arian Kthupi (Virgilio, suo cugino), Paola Piccini (Italia, servetta in casa Scatizzi), Tiziano Grechi detto I’Tozzi (il becchino). I biglietti si acquistano alla macelleria "Da Marco con cucina" in pizza Buontalenti e parte dell’incasso andrà in beneficenza. La compagnia "Ambra e Ombrone" è nata nel 2008 ed è un punto di riferimento del teatro Ambra.

M. Serena Quercioli