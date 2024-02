"Tutti a Tavola". Le cene al buio con l’Unione ciechi

L’Unione italiana ciechi e ipovedenti organizza giovedì 29 febbraio e venerdì 1 marzo al ristorante "Tutti a Tavola" due nuove cene al buio. La formula è sempre la solita: costo euro 30 che, tolte le spese, andranno interamente devolute per sostenere le iniziative della sezione pratese dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti. Un viaggio al buio attraverso l’olfatto, il tatto, il gusto e l’udito per scoprire con meraviglia le potenzialità di tutti i sensi, ma soprattutto un’occasione per avvicinarsi alla realtà di chi non vede. Scopo principale della cena al buio è ridurre la distanza psicologica tra chi ha perso il bene prezioso della vista e chi non ha questo handicap, provando, solo per qualche ora, quello che una persona cieca vive quotidianamente, scoprendo quanto si difficile affrontare una situazione così banale. "Terminata la cena – spiega l’ Uici – si torna alla luce riscontrando quanto il nostro mondo ipervisivo ci induca a trascurare gli altri sensi. Oltre a fare capire le difficoltà che i portatori di questo handicap affrontano anche solo nella consumazione di un pasto, cenare al buio può essere un’esperienza personale affascinante per scoprire le altre potenzialità rispetto alla vista". Per info e : Max 339-24.15.253 oppure [email protected].