Tushe bloccata sul pari. Ma resta sempre in testa

Gara combattuta al Pala Keynes e alla fine fra Tushe Prato e Conversano è pareggio 25-25. La squadra di Valentina Megli non riesce a scavare il solco con le pugliesi ma resta al comando della classifica in solitaria, approfittando della sconfitta patita dalla Publiesse Chiaravalle in quel di Trapani. E così la classifica in vetta è sempre più corta, con quattro squadre raccolte in soli due punti. A tre giornate dalla conclusione della regular season, tutto dunque è ancora possibile in zona play-off, ma il rigore trasformato a 20 secondi dalla sirena da capitan Ucchino grazie al quale la Tushe è riuscita a raggiungere il pareggio dopo essere stata sotto anche di quattro reti durante la ripresa (14-13 all’intervallo), tiene pienamente in corsa le pratesi per la promozione. Questo il tabellino della Tushe: Benedetti, Micotti M. 7, Amerighi, Gurra M. 2, Del Bono E., Della Maggiora 4, Niccolai 1, Logica, Gurra S., Micotti R. 4, Rossi, Del Bono G., Ucchino 5, Desii, Bartalucci, Milan 2. Le altre partite della quarta di ritorno: Trapani-Publiesse Chiaravalle 31-28 e Edilspi Mattroina-Halikada Gattopardo 23-22. La classifica del girone C della serie A2 femminile: Tushe Prato 15 punti; Publiesse Chiaravalle e Trapani 14; Conversano 13; Euromed Mugello 6, Edilspi Mattroina 4; Halikada Gattopardo 0. Trapani, Conversano e Halikada una partita in più.

Massimiliano Martini