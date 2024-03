Trova portafoglio su una panchina. Soldi e carte di credito: riporta tutto

Per fortuna che le notizie a lieto fine esistono ancora e fanno sperare in una società migliore di quella che sembra in certi momenti della cronaca. L’episodio ha come protagonista un trentenne pratese che si è presentato al campanello di casa di un altro cittadino pratese per consegnargli il suo portafoglio con soldi, documenti e carte di credito, che aveva trovato abbandonato sulla panchina di un’area verde di via Soffici, alle Fontanelle. Il fatto è successo nella serata di lunedì tra le 20,45 e le 21. A raccontare la buona notizia è Pasquale Coppola, l’uomo che aveva smarrito il portafoglio con contanti, carte di credito e documenti. "Sono stato con mia moglie ed il cane a fare due passi nel giardino, ma di rientro dalla giratina sono dovuto tornare indietro perché mia moglie non riusciva a trovare le chiavi di casa. Temeva di averle perse nel tragitto. Mi sono fermato ad una panchina, poi sono tornato indietro in quanto nel frattempo mia moglie aveva trovato le chiavi. Sul momento non mi sono accorto che il portafoglio era rimasto sulla panchina". A far scoprire dello smarrimento è stato proprio quel trentenne che intorno alle 21 ha suonato alla porta di casa della famiglia Coppola. "Ho chiesto chi fosse e lui mi ha detto di aver trovato un portafoglio sulla panchina a poche centinaia di metri dalla mia abitazione e i dai documenti è risalito al mio indirizzo – racconta Coppola – Sono sceso e il giovane, che abita qualche palazzo vicino al mio, mi ha mostrato il portafoglio dicendomi di controllare se c’era tutto. Dentro aveva 500 euro, tre carte di credito e i documenti. Non mancava niente. Per fortuna ci sono ancora persone oneste come questo giovane. Sono azioni non scontate, che vanno fatto conoscere".

Sa.Be.