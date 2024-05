"Troppi errori sulla gestione del territorio"

"Capisco le ragioni e la rabbia di chi è sceso in piazza. Quando si sono rotti gli argini e l’acqua ha invaso case e aziende abbiamo preso atto della fragilità del nostro territorio che però non è stato protetto con opere infrastrutturali per la messa in sicurezza, con una corretta prevenzione senza dimenticare la pianificazione urbana. Proprio per questo sono in corso le indagini della magistratura che, lo dico da garantista, faranno chiarezza sulle responsabilità anche se gli errori vengono da lontano. Non è un attacco politico, è un’evidenza: c’è stata una scarsa attenzione al rischio idrogeologico". A sostenerlo è l’onorevole Erica Mazzetti, deputata FI e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici.

"Attacchi politici e ideologici – rimarca Mazzetti – sono quelli che la Regione ha riversato sul governo come se fosse il responsabile. A Giani, che ancora è il commissario, dico di smetterla con le accuse politiche, anche perché il governo ha stanziato molti milioni che auspico vengano destinati a chi ne ha bisogno". Per la prevenzione, Mazzetti ha lanciato "una nuova strategia contro il rischio idrogeologico, prodotta attraverso l’Intergruppo parlamentare Progetto Italia, grazie all’indispensabile contributo del Comitato tecnico-scientifico". Nel breve periodo è "indispensabile copiare quanto fatto in Emilia-Romagna con la stessa struttura commissariale e con gli stessi poteri. Ci vuole un commissario che sappia risolvere l’emergenza".