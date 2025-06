Trionfo dell'Under 10 del Prato al Trofeo Città dell'Oro di Arezzo

Dopo il successo in occasione della terza edizione della Lanieri Cup da parte della formazione Under 11, la scuola calcio del Prato può festeggiare un altro trionfo. Stiamo parlando di quello dell’Under 10 al primo Trofeo Città dell’Oro di Arezzo. Nella manifestazione nazionale alla quale hanno preso parte 32 squadre, i biancazzurri hanno chiuso al primo posto, precedendo i pari età di Roma, Bologna e Arezzo.

"Il primo posto in un torneo di rilevanza nazionale di ben 32 squadre rappresenta un’altra grande soddisfazione per la nostra scuola calcio - sottolinea Andrea Maretto, responsabile della scuola calcio del Prato - Essere sul gradino più alto del podio davanti a realtà professionistiche come Roma, Bologna e Arezzo mi riempie di orgoglio. Faccio davvero i complimenti ai mister Furlanetto, Giacomelli e Lazzeri per il lavoro svolto con gli splendidi bambini".

Gli appuntamenti delle compagini della scuola calcio biancazzurra non finiscono qui, visto che le varie squadre saranno impegnate in diverse manifestazioni in giro per la Toscana.

Francesco Bocchini