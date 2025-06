Trionfi per la scuola calcio Prato: successi in tornei prestigiosi

Soddisfazioni e risultati di prestigio per le formazioni della scuola calcio del Prato durante lo scorso weekend. Cominciamo dall’Under 14: la squadra allenata da Nicola Turi si è aggiudicata la "Coppa Città di Sesto Fiorentino", mandando al tappeto in finale lo Scandicci. Trionfo pure per l’Under 10, che ha conquistato il "4° Gran Galà Biancazzurro", organizzato dalla Sangiovannese allo Stadio Fedini di San Giovanni Valdarno. La truppa dei ragazzi nati nel 2015, guidata in panchina da Nicola Furlanetto e Stefano Giacomelli, ha invece chiuso al secondo posto la "Valdichiana Cup", dietro solo ai coetanei del Perugia, ma davanti a Modena, Arezzo, Roma e Ternana. Posizionamento di rilievo pure per l’Under 11 di Lorenzo Guarnieri, che ha terminato in terza piazza il "Memorial Clagluna" dietro a Empoli e Bologna, precedendo Roma, Albinoleffe, Spezia, Lazio e risultando la migliore squadra di una società dilettante della manifestazione. Secondo posto invece per l’Under 11 di Alessio Flora e Christian Ricci al "Memorial Davide Astori". "La nostra scuola calcio si conferma ancora una volta un fiore all’occhiello. Under 11 e Under 10 si sono affermate in mezzo a realtà professionistiche in prestigiosi tornei a livello nazionale - sottolinea Andrea Maretto, responsabile della scuola calcio dei lanieri - L’orgoglio pratese ha qualcosa di speciale".

Francesco Bocchini