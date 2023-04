Trilogia della vendetta Al Pecci riflettori su Park Chan-wook

Oggi al Cinema Pecci, dopo la proiezione in lingua originale con sototitoli di Mr. Vendetta (alle 16) e Lady Vendetta (alle 18.20) e prima di Oldboy (alle 21.15 circa), tre film del grande regista Park Chan-wook, Caterina Liverani, critica cinematografica, esperta di cinema coreano, curerà un dialogo con Antonio Pettierre, critico cinematografico e autore dei capitoli dedicati alla trilogia presenti nella monografia "Corea Shock - Il nuovo cinema horror della Corea del Sud", edita da Profondo Rosso (che potrà essere acquistata alla biglietteria del cinema grazie al Bookshop del Centro Pecci). Il dialogo con inizio alle 20.30 avrà come tema l’influenza che i tre film del regista di “Decision to Leave” hanno avuto su tutto il cinema coreano contemporaneo, una cinematografia che è ormai diventata tra le più importanti e innovative a livello internazionale. L’incontro con i critici cinematografici è ad ingresso gratuito, si consiglia la prenotazione sul siro del Centro Pecci. Per le proiezioni dei film, ingresso con biglietto cinema: intero 8 euro, ridotto 6 euro (tre film 12 euro)