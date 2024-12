Tribunale: i test sull’amianto: "Quantitivi non pericolosi per la salute dei lavoratori"

Nessun pericolo per i lavoratori deriva da quelle fibre di amianto rinvenute nelle giunture delle tubatazioni dell’aerazione del palazzo di giustizia. Il tribunale e la procura possono proseguire le loro attività senza timore per la salute di chi vi lavora.

Gli esiti delle verifiche condotte da un laboratorio specializzato sulle strutture sono stati recapitati alla presidente facente funzione del tribunale Lucia Schiaretti e al procuratore capo Luca Tescaroli, che il 22 novembre hanno segnalato sia l’interruzione del flusso di energia per un corto circuito causato da un topo sia del problema di avviare l’impianto di riscaldamento. "Quanto alle rinvenute presenze di amianto, sono stati comunicati gli esiti degli accertamenti finalizzati ad appurare la nocività o meno della sostanza presente nelle giunture delle tubazioni dedicate all’aerazione – scrivono in una nota congiunta Schiaretti e Tescaroli – . Da una prima valutazione dei risultati il test ha dato esito negativo". Esito negativo perché "i quantitativi osservati sulle fibre di amianto oggetto dei campioni selezionati non sono stati ritenuti pericolosi per la salute dei lavoratori dal responsabile per la prevenzione e protezione della sicurezza sul luogo di lavoro – concludono –. Ne deriva che, almeno sotto questo profilo, il palazzo di giustizia è idoneo ad assicurare la prosecuzione delle attività giudiziarie". "E’ una buona notizia – dice Riccardo Bartolini, segretario Fp Cgil Pistoia-Prato – ciò non toglie che l’insieme dei disagi che affliggono i lavoratori rimangono, oltre alla vicenda dei topi e all’annosa questione della carenza di personale. Abbiamo dubbi che i problemi strutturali siano risolvibili: si dovrebbe ipotizzare un ricollocamento del palazzo di giustizia".

Sa.Be.