"Trescellere, è nostro il piano da 2 milioni"

La sindaca di Vaiano Francesca Vivarelli è intervenuta sul progetto per la riqualificazione dell’area ex Dainelli. "Siamo riusciti a mettere a punto un progetto innovativo, che mette in sicurezza il Trescellere e riesce a riqualificare integralmente l’area ex Dainelli. Si tratta – precisa la sindaca – di un’idea progettuale che è stata approvata dall’attuale amministrazione e che è stata inserita nel parco progetti della Regione sulla base della candidatura presentata dalla giunta in carica". La Vivarelli è soddisfatta per la notizia, che le era stata anticipata dallo stesso presidente Giani durante la sua visita a Vaiano, dell’assegnazione da parte della Regione di 2 milioni di euro, destinati al Comune di Vaiano per la realizzazione dell’idea progettuale voluta dall’attuale amministrazione.

"Il nostro obiettivo è quello di coniugare le esigenze di rigenerazione urbana e creazione di spazi per la socialità con quelle altrettanto importanti di prevenzione e sostenibilità ambientale", spiega. "Per restituire verità ai fatti va ricordato che la giunta comunale ha approvato la nuova progettazione lo scorso ottobre, il progetto si caratterizza per una visione del tutto innovativa rispetto a idee della precedente amministrazione e a ipotesi di massima che sono state presentate in campagna elettorale dall’ex sindaco e attuale consigliere di minoranza Bosi – aggiunge la sindaca – Il nuovo progetto, oltre a riqualificare l’area riduce notevolmente la superficie impermeabile, liberando suolo da manufatti e da parti edificate, utilizzando lo spazio destinato a parco anche nell’ottica di controllo del rischio idraulico, grazie alla funzione di bacino di accumulo dell’acqua piovana utile a ridurre l’impatto e i danni di piogge eccessive".