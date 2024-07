Trechas promosso in Serie A Elite

Dalla Serie A 2023/24 alla Serie A Elite 2024/25, divenendo così (attualmente) l’unico giocatore pratese tesserato per una compagine militante nella massima divisione rugbistica. E’ il (doppio) salto compiuto da Emanuele Trechas, che proprio oggi inizierà la preparazione stagionale con il Vicenza dopo essersi unito pochi giorni fa al sodalizio veneto. Il rugbista classe 1999, reduce dall’esperienza all’Unione Rugby Firenze in A, è cresciuto nei Cavalieri e nonostante una carriera da girovago della palla ovale (che lo ha portato anche a Noceto, seppur per pochi mesi) ha avuto modo di giocare per i "tuttineri" anche in prima squadra, fra il 2018 e il 2020 (dopo aver debuttato fra i "grandi" con la casacca del Florentia).

Al Chersoni era tornato da avversario pochi mesi fa, ben disimpegnandosi nonostante la sconfitta patita da Firenze. E adesso avrà la possibilità di cimentarsi nel massimo campionato italiano, mettendosi ulteriormente alla prova.

