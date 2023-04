"Tre lupi davanti a noi". Un branco avvistato vicino alle abitazioni

Prato, 20 aprile 2023 – Dopo l’avvistamento in zona Loreto di Casale di tre settimane fa, anche a Montemurlo e Bagnolo è scattata l’allerta lupo. Gli avvistamenti si stanno moltiplicando. Un esemplare sarebbe apparso sull’argine del Bagnolo, in zona via Riva, proprio qualche sera fa, attorno alle 23 e, sempre da quella parti – per la precisione ai giardini dove si possono ammirare le sculture di legno – la sera di Pasquetta ne sarebbero stati visti altri due lupi correre tra i tavoli.

Ancora più dettagliata la testimonianza di Simona Maddaleno, che racconta di aver assistito al passaggio di tre lupi a Montemurlo. "Circa due settimane fa dovevo andare a cena a La Bottega D’Ambalagi, in via Bagnolo di Sopra – ricorda – Avevo lasciato la macchina in un parcheggio vicino a via Loi. Dopodiché, assieme alle mie amiche, ci siamo dirette al ristorante con una sola auto. Al ritorno, intorno alle 23, quando siamo tornate a prendere la mia auto, sulla strada che costeggia il campo, praticamente sotto alla Rocca, hanno attraversato tre lupi. Ci siamo fermate per vederli mentre con tutta calma si muovevano verso il campo, per poi sparire nel buio", racconta.

L’episodio non ha lasciato indifferente Simona: "Vivo a Fornacelle e sono rimasta sconvolta pensando che fossero così vicini alle case. Questo mi preoccupa, così come l’immaginarmi possibili incontri quando vado a spasso con il cane. Vorrei evitare problemi del genere", riflette.

E sulla stessa falsariga è anche il messaggio che arriva da un’altra residente, Sabrina Tabani. "Sinceramente, inizio ad avere un po’ di paura – racconta – perché in via Riva, dove ci sono stati degli avvistamenti, vado spesso a passeggiare con il mio cane. Da quando ho saputo di questi episodi, non ci sono più tornata. Ma la verità – osserva – è che non si sa esattamente dove possiamo essere a rischio e dove invece possiamo passeggiare tranquilli. In zona ci sono tante abitazioni e non è piacevole tornare a casa la sera, parcheggiare e magari, dovendo attraversare dei giardini, trovarsi di fronte un branco di lupi – afferma Tabani –. Non c’è da scherzarci: ormai è chiaro che i lupi non sono più intimoriti dagli esseri umani, lo dicono anche gli esperti, e se passeggi con un cane, che loro considerano un rivale, ecco...non è facile stare tranquilli e sentirsi sicuri".

Il comune di Montemurlo conferma che stanno arrivando diverse segnalazioni, l’ultima è proprio due giorni fa, che la Muncipale ha già provveduto a inoltrarla a Regione e prefettura. Intanto l’amministrazione ricorda ai ciittadini come eventuali segnalazioni possano essere fatte alla Polizia Municipale (se si tratta di situazioni di urgenza imminente) o in alternativa inviando una mail o pec all’indirizzo [email protected] Ma quali sono i comportamenti che bisogna tenere se ci si trova di fronte ad un lupo? Se l’animale si accorge della nostra presenza, allora gli esperti suggeriscono di non scappare ma piuttosto di indietreggiare lentamente tenendo l’animale davanti a sé, e nel frattempo fare rumore per provare ad allontanarlo. Occorre evitare di avvicinarsi per scattare una foto o girare un video.

Francesco Bocchini