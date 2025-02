Travolto in bici. Giovane finisce in ospedale

Ciclista travolto da un’automobile ieri pomeriggio a Montemurlo. L’incidente è accaduto intorno alle 13,45 in via Scarpettini all’altezza di via Popolesco - via Prato quando ragazzo di Montemurlo di 23 anni è stato centrato da un auto, guidata da una donna di 74 anni residente a Prato, che procedeva nella stessa direzione della bicicletta. Da chiarire l’esatta dinamica del sinistro, sulla quale sta lavorando la polizia municipale di Montemurlo. Dai primi elementi raccolti, pare che la donna non si sia accorta, forse per una distrazione, della presenza sulla carreggiata del ciclista.

Il giovane è stato portato all’ospedale Santo Stefano in codice rosso e si trova in prognosi riservata.

E’ stato disposto il sequestro dei veicoli.