Travolto da pirata : "Per andare a lavoro faceva 22 km in bici. L’auto è alluvionata"

È stato travolto da un automobilista mentre pedalava verso casa, dopo essere partito dall’Osmannoro per raggiungere la provincia di Prato. Il terribile incidente è avvenuto intorno alle 23 di lunedì a Campi Bisenzio, in via Paolieri. Coinvolto nel sinistro, un 52enne, dipendente di una società dell’Osmannoro, costretto a muoversi in bici dopo aver avuto l’auto gravemente danneggiata dall’alluvione del 2 novembre.

Da allora, ogni giorno, l’uomo ha raggiunto il posto di lavoro pedalando per circa 22 chilometri all’andata e per altrettanti al ritorno, anche in orario serale. Così è andata anche lunedì quando il 52enne, finito il turno alle 23, si è diretto verso casa. Pochi minuti dopo è avvenuto l’incidente, causato da un pirata della strada, che non si è fermato a soccorrerlo e che ora è ricercato dai carabinieri.

"Purtroppo a novembre siamo stati una delle tante famiglie pratesi colpite dall’alluvione – spiega il figlio dell’uomo – e l’auto di mio padre è stata gravemente danneggiata, tanto che è tuttora inutilizzabile. Da allora è stato costretto ad andare a lavoro in bicicletta. Il percorso da casa nostra, situata nella provincia occidentale di Prato, fino all’Osmannoro, richiede circa un’ora, un’ora e un quarto di pedalata all’andata e altrettanto al ritorno. Lunedì sapevamo che avrebbe smontato alle 23 e lo aspettavamo a casa per mezzanotte. Invece sono arrivati i carabinieri, che ci hanno spiegato dell’incidente. Purtroppo le strade fra Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino sono molto pericolose: è frequente vedere gli automobilisti sfrecciare a tutta velocità ed esistono solo pochi tratti con percorsi ciclabili". Ancora tutta da chiarire la dinamica del sinistro.

"Di quanto sia successo sappiamo poco – spiega sempre il figlio – solo che mio padre è stato travolto da una vettura e che il conducente non si è fermato per soccorrerlo. È stato poi trovato a terra in stato di incoscienza: fortunatamente qualcuno si è accorto della situazione e si è fermato per aiutarlo. Ci auguriamo che le stesse persone o altri automobilisti possano aver visto il momento dell’incidente. Lanciamo un appello perché si rivolgano ai carabinieri, aiutandoci a rintracciare il responsabile che lo ha travolto".

A portare avanti le indagini sono gli uomini della compagnia di Signa, che sono intervenuti lunedì per i rilievi e che stanno ora raccogliendo indizi utili a individuare il pirata della strada. Intanto il 52enne, soccorso dalla Misericordia di Campi Bisenzio e da un’automedica inviata da Prato, è ricoverato in terapia intensiva, assistito da medici e familiari: resta grave ma le sue condizioni sembrano lentamente migliorare. Decisive per incastrare il pirata della strada potrebbero essere le immagini delle telecamere della zona.

