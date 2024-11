Trasporto scolastico, nuovi orari. Troppo traffico: corse anticipate

Ritoccati da ieri mattina gli orari del trasporto scolastico. In sostanza le corse sono state anticipate di cinque minuti per ‘giocare d’anticipo’ sul traffico e sui cantieri e far entrare in orario i ragazzi. Il tema del trasporto pubblico è stato al centro della commissione 3 che si è riunita ieri pomeriggio. Presente, per Autolinee Toscane, Massimiliano Palloni, capo dipartimento centro. L’assessore alla Mobilità Cristina Sanzò ha ricordato la call fatta con i presidi delle superiori a settembre per cercare di coordinare al meglio il servizio autobus-scuola considerando che nei primi mesi gli istituti sono ‘ostaggio’ di orari provvisori. Autolinee ha spiegato che proprio gli orari provvisori hanno rappresentato la criticità maggiore, soprattutto sull’extraurbano. La situazione poi si è via via normalizzata ma il traffico, legato a pioggia o cantieri, come ha spiegato Palloni in commissione, ritardava gli arrivi a scuola: "Il 29 ottobre, nel gruppo tecnico territoriale, che comprende At, Comune di Prato, Provincia e Regione, è stata concordata una serie di interventi". Il principale: anticipare la partenza delle corse scolastiche di 5 minuti. La novità è partita ieri ed è stata comunicata tramite avvisi alle fermate, sulla app e sul sito. Anche se non a tutti deve essere arrivata bene la comunicazione, viste alcune proteste finite sul tavolo del gestore. I nuovi orari (sabato escluso): la corsa scolastica delle ore 7 da via del Ferro per Le Badie Via delle Badie, Via Ferraris, Fiorentina Scuola Convenevole, Valentini Scuola Malaparte, Baldanzi Scuola Malaparte, Soccorso, Scuole Via Reggiana e Scuole Via Dossetti è anticipata alle 6,55. Viene anticipata alle 7 quella in partenza da Santa Maria a Colonica per San Giorgio a Colonica, Paperino, Scuola Ivana Marcocci, Cafaggio, Grignano Limberti, Scuole Via Reggiana e Scuole Via Dossetti. Da ieri parte alle 7 la corsa da Casale per Vergaio Via Tobbianese, Galciana, Valentini Scuole Malaparte, Stazione FS, Ponte Petrino e Buzzi. L’autobus delle 7,42 in partenza da via Galcianese per San Paolo e le scuole Via Dossetti è anticipata alle ore 7,37, mentre sarà soppressa la corsa delle ore 8,30 dalla Stazione FS per Ponte Petrino e Istituto Buzzi.

Altro tema affrontato in commissione, quello degli autobus elettrici: 4 quelli circolanti a Prato, una sorta di ‘test’. Perché nel piano di rinnovamento del parco mezzi è previsto anche un finanziamento del Pnrr (che sarà gestito direttamente da AT), per l’acquisto di 52 mezzi elettrici e la costruzione del deposito e delle infrastrutture di ricarica dei mezzi green entro il 2026.

