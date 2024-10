Transizione ecologica, in arrivo 500mila euro

La Camera di Commercio di Pistoia - Prato ha pubblicato il Bando per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la transizione ecologica, quarto e ultimo bando finanziato dal Comune di Prato grazie alla dotazione straordinaria di 10 milioni di euro. Il contributo è per imprese tessili con codice Ateco 13. Le risorse finanziarie totali a disposizione del bando sono 500.000 euro. Non potranno ottenere contributi le imprese già assegnatarie di un contributo sui precedenti bandi relativi al D.M. 5.8.2022, cioè il "Bando efficientamento energetico" e i due "Bando transizione ecologica e giusta e transizione digitale" del 2023 e 2024. Ai fini dell’ammissibilità della domanda di contributo, l’ammontare delle spese considerate ammissibili dovrà essere di almeno 40.000 euro e il contributo sarà calcolato in misura pari al 60% delle spese ritenute ammissibili (con un tetto massimo di spese ammissibili al calcolo del contributo di 100.000 euro). Verrà erogato sotto forma di contributo a fondo perduto, in regime "de minimis". "E’ il quarto e ultimo bando del contributo straordinario di 10 milioni per il distretto e siamo soddisfatti di aver raggiunto tutti gli obiettivi assegnati dal decreto attuativo dell’emendamento alla Legge di Bilancio 2022 – afferma l’assessora Benedetta Squittieri (foto) – E’ un bando di ricerca e sviluppo, che va a sostegno delle imprese che nonostante la crisi pensano al futuro, sia dal punto di vista dell’innovazione tecnologica che della sostenibilità ambientale. Chiediamo nuovo sostegno all’attuale Governo per superare la crisi".