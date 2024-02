Transito "sorvegliato" su due ponti. Ora il trasporto pubblico è a rischio

Il servizio di trasporto pubblico è a rischio sulla via Statale a Carmignano. Il ponte sulla Furba fra Seano e Poggetto e quello sul Collecchio fra Seano e Quarrata sono in realtà "piccoli ponti" che però vengono attraversati da un flusso enorme di veicoli ogni giorno. Le verifiche strutturali della Regione Toscana hanno evidenziato problemi strutturali la cui soluzione è quella di far scendere la portata massima della circolazione su ponte alla Furba a 35 quintali e sul Collecchio a 75. Non ci sarebbero problemi per gli autoveicoli, i furgoni e autobus fino a 18 passeggeri mentre per i mezzi pubblici normali e mezzi pesanti scatterebbe il divieto di transito.

I mezzi pesanti, in realtà, utilizzano quasi tutti le varianti da Castelnuovo a Prato, tangenziale di Seano e quella di Quarrata-Montemurlo mentre per il trasporto pubblico diventerebbe un problema da risolvere con urgenza. Gli autobus urbani ed extraurbani sarebbero deviati sul ponte a Tigliano: da Poggetto a Tavola e viceversa a senso unico alternato, come già avviene per i bus diretti o in arrivo da Prato ma il rientro e l’uscita a Seano dalla tangenziale allungherebbe tempi e percorsi. I due ponti dovrebbero essere ristrutturati in modo da aumentare la portata e permettere ai mezzi pubblici il transito. In ogni caso, la frazione di Tavola ne pagherà le conseguenze con l’aumento del traffico e considerate le dimensioni del centro storico non è una buona notizia.

Se le tangenziali hanno migliorato la qualità della vita e dell’aria separando i centri dalle zone industriali, lo stesso non è accaduto sulla via Statale che da sempre è l’unica via di collegamento fra Quarrata, Seano, Carmignano, Poggio a Caiano e Sant’Angelo a Lecore e quindi Firenze e dove passa il flusso dei mezzi pubblici e privati. "Il ponte a Tigliano – spiega l’assessore ai lavori pubblici Leonardo Mastropieri – ha una portata illimitata perché è a senso unico, per via anche delle ridotte dimensioni della carreggiata.

Ponte alla Furba con i lavori può raggiungere la portata necessaria a far transitare i mezzi pubblici ma chiaramente sono interventi che richiedono tempo e investimenti. Per le condizioni di oggi di queste infrastrutture il limite è inderogabile. I ponti sono di proprietà della Regione Toscana in quanto insistono sulla Statale 66 ma a gestione provinciale. Questi rilievi fatti non mi stupiscono più di tanto perché già per il ponte sulla Furba tali valutazioni erano emerse quando si parlava della ristrutturazione di ponte al Mulino e della sua riapertura".

M. Serena Quercioli