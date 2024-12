Trampolino elastico. L’Etruria è protagonista

Titoli nazionali, un titolo toscano, medaglie d’argento ed un piazzamento di prestigio. Sono i riscontri con cui l’Etruria ha chiuso il campionato nazionale di trampolino elastico, nell’ambito della competizione "Ginnastica in festa 2024" andata in scena a Rimini nei giorni scorsi. Il gruppo allenato da Anatoly Titov e Maria Poddubnaya si è confrontato con le migliori formazioni d’Italia, potendo tracciare un bilancio più che positivo. Cominciando dalle "allieve" del sincro "gold": Viola Giusti e Chloe Mariottini (già campionesse nazionali nelle rispettive categorie) sono riuscite a salire sul gradino più alto del podio, laureandosi campionesse italiane. E sono oltretutto riuscite a ripetersi nella categoria allieve di squadra, agguantando un altra medaglia del metallo più pregiato. Ottima anche la performance di Aliaksandra Kasabutskaya, Artsiom Kasabutski e Anastasiya Kasabutskaya, impegnati nella categoria "silver" a squadre che metteva di fronte giovanissimi agonisti dagli 8 ai 12 anni. E per loro è arrivata la medaglia d’argento, al termine di un’esibizione incoraggiante. L’ultima gara "gold", categoria "junior/senior", ha visto competere Chiara Cecchi, tornata ad oltre un biennio di distanza all’Etruria seppur in prestito dalla Giobri Sport. E in coppia con la compagna di squadra Maria Chiara Simoni, ha chiuso l’esercizio in quarta posizione.

G.F.