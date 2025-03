Traguardo Confartigianato. Quell’intuizione 75 anni fa: "Il futuro si costruisce"

Il 15 marzo 1950, quindici artigiani decisero di tracciare un nuovo percorso per il futuro del loro mestiere e della loro comunità. Nacque così l’Associazione Mandamentale Artigianato di Prato, un atto di coraggio e di visione che portò a un distacco dalla preesistente associazione Artigianato Pratese per intraprendere una strada nuova. Alla guida venne eletto il primo presidente, Giordano Giovannetti. Settantacinque anni dopo, Confartigianato Imprese Prato rappresenta l’evoluzione di quella scintilla iniziale, un organismo vivo e pulsante che ha attraversato decenni di trasformazioni e sfide, sempre al fianco delle imprese e degli artigiani. Il 15 marzo 2025 segna un anniversario significativo, non solo come traguardo, ma come un nuovo punto di partenza.

L’attuale contesto è caratterizzato da cambiamenti epocali: la sostenibilità, l’intelligenza artificiale, la transizione energetica e le complesse dinamiche internazionali stanno ridisegnando il modo di fare impresa e di vivere il quotidiano. Confartigianato Imprese Prato non si limita a osservare questi mutamenti, ma li affronta con determinazione, guidando le aziende associate in un percorso di crescita e innovazione. Per celebrare questo anniversario, non ci si limiterà a guardare al passato con nostalgia, ma verranno gettate le basi per il futuro. A partire dal 15 marzo, avrà inizio un calendario di eventi significativi, pensati per riflettere, progettare e costruire ciò che verrà.

"Vogliamo che questo anniversario sia un momento di riflessione strategica, un’opportunità per valorizzare il nostro percorso e delineare il domani - spiega Luca Giusti, presidente di Confartigianato Imprese Prato - Non saranno semplici celebrazioni, ma tappe fondamentali di un lavoro che portiamo avanti con determinazione. Ogni iniziativa sarà un pilastro della nostra visione per i prossimi 75 anni".

Il primo passo concreto sarà la creazione di una comunità energetica, un segno tangibile dell’impegno per la sostenibilità, una delle priorità più urgenti del nostro tempo. Poi, il 15 aprile, un grande evento vedrà la partecipazione di esperti di rilievo nazionale, offrendo un’importante occasione di confronto.

"Oggi, più che mai, il nostro ruolo va oltre la formazione e l’informazione: vogliamo essere protagonisti e promotori del cambiamento, accompagnando le imprese e gli imprenditori in un percorso di crescita, innovazione e consapevolezza", conclude Giusti.

Settantacinque anni di storia hanno dimostrato che il futuro non si attende, ma si costruisce. Confartigianato Imprese Prato è pronta a farlo, con lo stesso spirito pionieristico che animò quei quindici artigiani nel 1950.