Tra le "Nuvole" di Pupi: da domani la mostra a Villa Rospigliosi

"Nuvole" è il progetto espositivo che l’artista Roberto Pupi ha realizzato per "ChorAsis – lo spazio della visione". Una restituzione site specific di opere che, accompagnate dalle musiche inedite di Alfonso Belfiore, si dipanano tra gli spazi della storica villa Rospigliosi di Prato, nel sottobosco, nel giardino monumentale, in alcuni ambienti della rimessa. Il progetto, a cura di Riccardo Farinelli, inaugura domani alle 18,30 e sarà visitabile fino al 7 settembre mediante prenotazione (contattare [email protected]). "Nuvole" si inserisce in quel percorso di ricerca avviato dall’associazione ChorAsis volto a stimolare una riflessione sull’arte e lo spazio da essa abitato nella relazione tra natura storia e tempo contemporaneo.

La riflessione di Pupi è un guardare attento, un allenare gli occhi a nuove possibili visioni dove l’incontro degli opposti diviene motivo per indirizzare al valore dell’arte proprio attraverso l’accostamento di ciò che pare inaccettabile.

"Il lavoro di Pupi – spiega il suo curatore Farinelli – persegue da tempo la strada, difficile quanto stimolante, dell’incontro bidimensionale-tridimensionale, facendo intuire le potenzialità evocative, anche in senso tattile, della fotografia.

Il progetto Nuvole unisce cielo e terra in un processo vitale che nel suo andamento circolare non prevede separazioni di senso.