Tra i balli e i canti della Guascogna

L’associazione Balburrasca, che ama e valorizza musica e tradizione dei balli popolari europei, accoglie dalla Guascogna per uno stage Philippe Marsac, danza, musica e voce della regione storica compresa a cavallo dell’odierno confine tra la Francia e la Spagna. Sarà un’occasione per entrare nell’anima della Guascogna e coglierne il fascino.

Marsac, già ospite dell’associazione, per altri stage, porta avanti la tradizione dei balli popolari da oltre venti anni. L’appuntamento è per sabato 15 e domenica 16 marzo al circolo Arci Fiorello Bini (La Fattoria) in via Traversa Pistoiese, 1.

Il pomeriggio del sabato sarà dedicato in particolare ai balli tipici sauts béarnais: pantelon, peiroton, mariana, la craba, dus, charmantina mentre la domenica mattina i partecipanti potranno immergersi in altre danze, come rondeau de samatan e bourrée "al torn". Sono tutti balli che hanno un forte valore collettivo, da danzare in gruppo. Lo stage si terrà il sabato dalle ore 15.30 alle 19.30 (30 euro) seguirà cena condivisa o prenotazione nella pizzeria adiacente al circolo. Dalle 21.30 festa (10 euro). Lo stage più la festa costa 35 euro. Domenica lo stage si svolgerà dalle 10.30 alle 12.30 (15 euro). Per chi partecipa ad entrambe le giornate, il costo è di 40 euro. Per i giovani fino a trenta anni, 30% di sconto. Non è richiesta la prenotazione, ma la segnalazione della presenza all’indirizzo mail: [email protected].