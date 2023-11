"Toscana Aeroporti attenta solo a Campi"

Il consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti dona 500mila euro al Comune di Campi Bisenzio rimasto alluvionato. Un bel gesto che però fa storcere il naso ai vicini pratesi. In particolare i comitati ambientalisti cittadini: "Auspichiamo che Toscana Aeroporti elargisca anche agli altri comuni similarmente alluvionati e colpiti, quali Prato, Carmignano, Montemurlo, Quarrata, Vaiano, Vernio la stessa devoluzione anche in considerazione del fatto che il gestore aeroportuale ha recentemente beneficiato di un contributo da parte della Regione a fronte della perdita economica che ha dovuto subire a causa della pandemia - si legge nella nota - ben 10 milioni di euro dei cittadini toscani, di cui poi 7 milioni ridivisi fra gli azionisti. Così non fosse, dovremmo prendere atto che tale benevolo gesto, solo verso Campi Bisenzio, non sia proprio disinteressato e che sotto si nasconda un diverso secondo fine".