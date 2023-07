Torneo dei rioni a Poggio, le foto e i vincitori della corsa podistica

Poggio a Caiano (Prato), 14 luglio 2023 – E' stata allestita la competizione riservata al podismo nell'articolato calendario del Torneo dei Rioni di Poggio a Caiano. Il programma che si sviluppa dal 27 giugno al 21 luglio prevede un torneo di calcio a 5, gare di pesca, ciclismo, calcio e podismo sotto l'egida della Uisp e del Comune. Suddivisi in sei rioni, gli atleti si sono sfidati in questa gara che prevedeva la partenza dal Poggetto ed arrivo via Candeli/Via Garibaldi. Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un sorriso.

Questi i risultati: miglior podista uomo Andrea Tronci, miglior podista donna Carolina Di Gregorio, classifica rioni podismo:

1) Poggetto 2) Bonistallo 3) Santa Cristina 4) Candeli 5) Centro storico