Torneo "Mundialito" per fare beneficenza

Non solo calcio in tv, ma

anche calcio giocato per fare beneficenza. E’ fissato per il 18 giugno al Nelli di Oste il torneo "Mundialito". Si tratta di una manifestazione di calcio amatoriale a cui prenderanno parte i tifosi di tutti e quattro i club de I Ciliani. Per partecipare in campo e per assistere alle partite si pagherà un biglietto simbolico, il cui ricavato verrà donato alle associazioni benefiche del territorio.

Un’altra iniziativa che testimonia la bontà della convivenza nei locali del circolo pratese, dove il tifo ha riscoperto davvero la sua essenza: passione e calore in amicizia e divertimento.