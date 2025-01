Torneo di burraco per aiutare Pamat

Per sostenere i progetti di Pamat (Prevenzione abuso minori associazione Toscana) domenica 19 gennaio al golf club le Pavoniere in via del Crocifisso appuntamento con un torneo di burraco. Dalle 16 accoglienza dei partecipanti con inizio di gioco alle 16.30, a seguire apericena. Quota di partecipazione 30 euro; solo apericena 25 euro. Giudice di gara Laura Colzi. Per prenotazioni: Laura 338-7977454; Betti Davini 338-8886887; Maria Angela Bertini 335-7044321.

Pamat promuove iniziative, e realizza progetti a tutela dei diritti dei minori per prevenire e combattere il fenomeno della violenza e dei maltrattamenti all’infanzia ed ogni forma di abuso sui minori. Si ricorda: "Progetto Insieme", attività di aiuto individualizzato per ragazzi da 6 a 16 anni; "Progetto Margherita" dedicato ai genitori; "Ascolto", sportello di sostegno psicologico per minori e famiglie; "Voli di libertà" per aiutare i ragazzi a crescere nella consapevolezza delle emozioni.

Sono ancora disponibili copie del libro fotografico "ClickiAmo Prato 3" che raccoglie circa 80 immagini scattate da oltre 50 partecipanti al contest 2024 "Prato nuovi e antichi mestieri" per sostenere le attività di Pamat. Le copie si possono trovare: segreteria Pamat- via del Serraglio, 38; Studio fotografico Bolognini, piazza Ciardi, 30; Edicola libreria cartoleria La Castellina,- via del Palco, 122/124; I Parrucchieri Emozioni di Giuseppe De Luca, via Casella 90.

Pagina a cura di Marilena Chiti