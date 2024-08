Tornano le feste di paese. A Tavola la sagra dell’uva

Con l’inizio del mese di settembre tornano in città le feste di paese, un modo per addolcire il rientro di molti dalle vacanze e agli abitanti dei paesi di trascorrere insieme qualche serata nel segno della tradizione. A Tavola torna il "Settembre Tavolese" (la vecchia sagra dell’uva iniziata nel 1976, ndr), giunto ormai alla 14° edizione, organizzato dal circolo Mcl Il Faro. La festa si svolgerà per due week end consecutivi dal 6 all’8 e dal 13 al 15 settembre in piazza dei Caduti. Si inizia venerdì 6, alle 20.30, con apericena a buffet in piazza, musica dj Berta. Il giorno dopo, dalle ore 20.30, cena con menù di pesce (su prenotazione) il tutto allietato dalla musica di Monica e Stefania. Domenica 8, alle ore 15, raduno di trattori e moto d’epoca, alle 16 i giochi di una volta e la sera, dalle ore 20, cena con pizza e ballo con l’orchestra "Castellina Pasi". La settimana successiva, venerdì 13, dalle 20, cena a base di cinghiale e pizza, nello stessa serata, alle 21, torneo di briscola e sfilata di moda bimbi "La Risata" . Alle 22 esibizione della scuola "Timeout Danza". Sabato 14, dalle ore 20, cena al girarrosto (su prenotazione) e successivamente ballo in piazza con l’orchestra di Elena Cammarone. Domenica 15, alle ore 9, raduno d’auto d’epoca in collaborazione con il club Ruote Classiche di Prato. Alle 11 Santa Messa in piazza. Sfilata con auto, "Tavola..ieri, oggi e domani" alle 16. Dalle 20 cena in piazza e a seguire ballo con l’orchestra "Quarta linea". Tutte le sere saranno aperti gli stand enogastronomici. Le cene saranno curate dagli chef di Casa Bogaia. Per prenotare contattare Olmo 333 9469329 o Caruso 335 372144.

M.B.